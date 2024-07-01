В видео, которое быстро приобрело популярность, женщина откровенно рассказала о своей жизни во время отсутствия мужа.

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Она призналась, что не смогла ждать его возвращения и нашла себе другого мужчину. При этом она не колебалась использовать деньги, которые ее муж зарабатывал, убивая и пытая украинцев.

Так, по словам теперь уже бывшей жены оккупанта, пока он занимался военными преступлениями в пользу кремлевского режима, она только тратила его деньги, а в конце концов нашла себе другого.

– У меня муж бывший был на войне.

– А что он тебе рассказывал? Может он тебе просто по ушам ездил, чтобы в постель затащить?

– Он пошел туда моим мужем и пришел моим мужем.

– Ты сказала "бывший".

– Ну конечно! Я же не дождалась.

– А ты что делала?

– Что я делала? Тратила его зарплату.

– Слушай,, ты мне нравишься. Ты меня так впечатлила. Честно. Редко встречаешь умную женщину.

– Да, потому что правда.

– Ну ты молодец. Так и надо. А мужчину себе успела найти?

– Конечно! Он в душе.

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