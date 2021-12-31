Из-за плохого отзыва: шеф-повар отсудил 34 500 евро у критика своего блюда

Итальянский шеф-повар Карло Кракко подал в суд на редактора газеты, опубликовавшего негативный отзыв на его фирменное блюдо. Критику придется дорого за него заплатить.

На гала-ужине в 2016 году Карло Кракко, ресторан которого стал обладателем двух звезд Мишлен, подал ризотто с томатами, лимоном и тушеной говядиной вагю. Мероприятие посетили 400 человек, среди которых был и Акилле Оттавиани – редактор газеты La Cronaca di Verona.

Это интересно Неприятный сюрприз: мужчина купил iPhone, а получил завернутый в туалетную бумагу шоколад

После ужина Оттавиани опубликовал негативный отзыв на блюдо повара. Он написал, что многие гости на ужине были разочарованы и пошли в ближайшие магазины покупать кебабы. По его словам, блюдо не удалось – ризотто было безвкусным, мясо жестким, а овощи неподходящими.

Именно поэтому Карло Кракко и подал на него в суд за клевету, аргументируя это решение тем, что отзыв негативно отразился на его бизнесе. По мнению повара, критика Оттавиани была некорректной, ведь в ней было представлено мнение неназванных людей.

Если бы он написал: "Я был разочарован, я пошел и купил кебаб, как только ужин закончился", это было бы критикой и личным мнением,

– объяснил кулинарный журналист Дарио де Марко.

Суд принял сторону шеф-повара, и обязал редактора выплатить штраф в размере 11 000 евро, предварительную компенсацию ущерба на сумму 20 000 евро и еще 3500 евро, чтобы покрыть судебные издержки. В общей сложности Карло Кракко должен получить 34 500 евро (более 1 миллиона гривен).

Курьезные новости со всего мира в программе "Известия Глобалайз": смотрите видео