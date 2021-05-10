В субботу, 8 мая, студенты колледжа Санта-Барбары решили поплавать в водах Тихого океана близ Исла-Висты, штат Калифорния, США, на судне сомнительного производства. В океан они вышли на самодельной лодке – из пластиковых детских бассейнов, фанеры и 20 ведер по 18 литров обмотанными клейкой лентой.

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Несмотря на то, что у них было весло, прилив отнес их "корабль" слишком далеко от берега, и они не смогли сами уже вернуться. Поэтому за ними отправилась лодка пожарного управления округа Санта-Барбары. Спасательная операция моряков-неудачников прошла успешно.

Прилив продолжал отталкивать их все дальше и дальше от берега – примерно за 300 метров до спасателей,

– рассказали в пожарном управлении округа Санта-Барбары.