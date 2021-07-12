It's coming to Home: самые смешные шутки и мемы о финале Евро-2020

В воскресенье, 11 июля, состоялся финал Евро-2020. В матче сошлись команды Италии и Англии. Фанаты сборной Англии надеялись, что футбол "вернется домой", даже приготовили заранее плакаты. Однако случилось не так, как думалось.

Англия, которая на Чемпионате Европы одолела Германию, Украину, а затем одержала победу над Данией, обеспечила себе место в финале Евро-2020. Болельщики Англии по всей стране потеряли разум.

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Множество фанатов сборной Англии вышли на улицы страны. Они танцевали на столах, забирались на автобусы, и, конечно же, скандировали "it's coming to home", слова песни 1996 года, которая знаменовала участие футбольной команды Англии в чемпионате Европы.

It's coming to home: слушать онлайн

Посмотреть, как Англия заберет кубок, в воскресенье, 11 июля, собралось более 67 тысяч болельщиков. Однако в матче, который прошел на лондонском стадионе Уэмбли, сборная Англии проиграла сборной Италии в напряженной схватке пенальти. Поэтому английские фанаты ушли не солоно хлебавши. Пользователи сетей не могли пройти спокойно и отреагировали на произошедшее множеством мемов.

Когда ты думал, что возвращаешься домой, но вместо этого приехал в Рим

Возвращение Рим

– Дом

– Рим

Как неудобно получилось

– Том Круз на Уэмбли.

– Но он не лучший актер на стадионе.

– Утро понедельника

– Я

– Паста спагетти Феррари Помидорро! Форза болоньезе дольче корлеоне! Пицца кватро мартини мадонна!

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