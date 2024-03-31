Итальянский лыжник чудом выжил после суток под снежной лавиной

Экстремал из Италии смог уцелеть после 24 часов пребывания под снежной лавиной. Как сказал сам 54-летний Карлуччо Сартори, даже врачи не могут объяснить, как это возможно.

Несчастный случай произошел в январе 2023 года. Именно тогда альпинист спускался со склонов в горах Валь-Бадиа в Южном Тироле, что в Италии.

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Что известно об ужасном случае

Известно, что катастрофа произошла после того, как лавина засыпала Сартори тоннами снега на 23 часа. Почти через сутки спасатели прибыли на место происшествия, ожидая найти мертвое тело, но вместо этого обнаружили отца двоих детей, который был в сознании и даже мог разговаривать. И это все несмотря на то, что температура воздуха составляла -15 градусов по Цельсию.

У меня были небольшие проблемы с правой ногой, но все идет на выздоровление. У меня есть некоторые проблемы с правой рукой, но в остальном все в порядке,

– добавил он.

Сейчас, спустя более года после того, как лавина едва не убила мужчину, Сартори снова научился ходить. Для врачей более загадочным было то, как он вообще выжил после того, как его засыпало снегом на целый день.



Карлуччо Сартори / Фото Newsflash

"Когда спасатели нашли меня, я был в сознании и с температурой тела 23 градуса" – третья "тяжелая" стадия переохлаждения – при этом все работало идеально", – вспомнил он.

По данным Sierra Avalanche Association, большинство смертей от лавин вызваны асфиксией, которая, что неудивительно, зависит от времени. Шансы на выживание составляют 95%, если жертву вытащили в течение 15 минут, но эта вероятность падает до 37% уже через 35 минут.

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