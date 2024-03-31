Нещасний випадок стався в січні 2023 року. Саме тоді альпініст спускався зі схилів у горах Валь-Бадіа в Південному Тіролі, що в Італії.

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Що відомо про жахливий випадок

Відомо, що катастрофа сталася після того, як лавина засипала Сарторі тоннами снігу на 23 години. Майже через добу рятувальники прибули на місце події, очікуючи знайти мертве тіло, але натомість виявили батька двох дітей, який був притомний і навіть міг розмовляти. І це все попри те, що температура повітря складала -15 градусів за Цельсієм.

У мене були невеликі проблеми з правою ногою, але все йде на одужання. У мене є деякі проблеми з правою рукою, але в іншому все гаразд,

– додав він.

Зараз, через понад рік після того, як лавина ледь не вбила чоловіка, Сарторі знову навчився ходити. Для лікарів більш загадковим було те, як він взагалі вижив після того, як його засипало снігом на цілий день.



Карлуччо Сарторі / Фото Newsflash

"Коли рятувальники знайшли мене, я був притомний і з температурою тіла 23 градуси" – третя "важка" стадія переохолодження – при цьому все працювало ідеально", – пригадав він.

За даними Sierra Avalanche Association, більшість смертей від лавин спричинені асфіксією, яка, що не дивно, залежить від часу. Шанси на виживання становлять 95%, якщо жертву витягли протягом 15 хвилин, але ця ймовірність падає до 37% вже через 35 хвилин.

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