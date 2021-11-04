Брошенный, но не забытый: автомобиль, простоявший на улице почти 50 лет, превратят в памятник

Синий автомобиль Lancia, припаркованный на улице итальянского городка Конельяно, хорошо знаком и коренным жителям, и туристам, которые хотя бы раз здесь бывали. Это и неудивительно, ведь машина стоит на этом месте уже почти полстолетия, и давно стала местной достопримечательностью.

Владельцем автомобиля является Анджело Фреголент. Именно он припарковал свою Lancia Fulvia 1962 года выпуска недалеко от газетного киоска, которым управлял вместе с женой Бартиллой Модоло. Сегодня Анджело 94 года, а Бартилле – 84, и они до сих пор помнят тот день 1974 года, когда вышли на пенсию, и оставили машину в память о прежних временах.

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С тех пор синяя Lancia стала особенной достопримечательностью для местных и обязательной точкой на карте для туристов. Тысячи людей приходили сюда, чтобы сфотографироваться у брошенного, но не забытого автомобиля.

Наконец, через 47 лет местные власти решили убрать машину с ее места. Но вместо того, чтобы утилизировать автомобиль, его превратят в настоящий памятник.

Lancia Fulvia, простоявшую на улице 47 лет, превратят в памятник / Фото Google Maps

Сначала винтажная Lancia стала экспонатом на выставке классических автомобилей Auto e Moto d'Epoca Motorshow в Падуе. Оттуда она отправилась в мастерскую, где ее реставрируют и устранят повреждения и следы почти 50-летнего простоя. Когда работу закончат, автомобиль разместят вблизи дома владельцев, чтобы Анджело и Бартилла могли видеть его из собственного окна.