Владельцем автомобиля является Анджело Фреголент. Именно он припарковал свою Lancia Fulvia 1962 года выпуска недалеко от газетного киоска, которым управлял вместе с женой Бартиллой Модоло. Сегодня Анджело 94 года, а Бартилле – 84, и они до сих пор помнят тот день 1974 года , когда вышли на пенсию, и оставили машину в память о прежних временах.

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С тех пор синяя Lancia стала особенной достопримечательностью для местных и обязательной точкой на карте для туристов. Тысячи людей приходили сюда, чтобы сфотографироваться у брошенного, но не забытого автомобиля.

Наконец, через 47 лет местные власти решили убрать машину с ее места. Но вместо того, чтобы утилизировать автомобиль, его превратят в настоящий памятник .

Lancia Fulvia, простоявшую на улице 47 лет, превратят в памятник / Фото Google Maps