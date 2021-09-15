История создания своей киновселенной: Marvel Studios анонсировала новую книгу

Marvel Studios объявила, что выпустила новую книгу. Издание в двух томах под названием The Story of Marvel Studios появится в продаже 19 октября 2021 года.

The Story of Marvel Studios – это первая в истории, полностью авторизованная и общедоступная история создания кинематографической вселенной Marvel, рассказанная людьми, которые воплотили ее в жизнь. Авторы книги Тара Беннетт и Пол Терри подробно описали, чем студия шаг за шагом занималась в течение двух десятилетий.

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На 512 страницах представлена вся история Marvel Studios. Кроме того, к двухтомнику из ткани в твердом переплете с тиснением фольгой и эксклюзивной обложкой от Райана Майнердинга вошли:

более 200 интервью с персоналом студии, актерами и съемочной группой всех 23 фильмов The Infinity Saga;

более чем 500 производственных фотографий, а также архивные материалы невиданных ранее создателей фильмов и личные памятные вещи от актеров и съемочной группы;

предисловие Кевина Файги – президента Marvel Studios и главного креативного директора Marvel;

послесловие Роберта Дауни-младшего, исполнителя роли Тони Старка / Железного человека.



Marvel Studios анонсировала новую книгу / Фото amazon



​Marvel Studios анонсировала новую книгу / Фото amazon

Это первая полностью официальная история создания кинематографической вселенной Marvel, рассказанная продюсерами, сценаристами, режиссерами, концепт-художниками, художниками по визуальным эффектам, актерами и командой – всеми, кто воплотил ее в жизнь,

– говорится в описании.

Англоязычную версию книги можно предварительно заказать на сайте издательства или на amazon. Стоимость новинки 150 долларов.

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