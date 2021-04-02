Все люди грешны. Даже монахини. Особенно, если они голодны.

"Artem silendi" (что в переводе с латыни означает "искусство тишины") – короткометражная лента французского режиссера Фрэнка Ичу. Это смешное кино на семь минут про монашек, которые приняли обет молчания, но раздача жареной рыбы подвергает их испытанию добродетели.

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Даже став монахинями, женщины не прочь поддаться небольшим, но приятным грешкам и страстям. И обет молчания не помешает маленькой подлости для соперницы.

Короткометражная лента "Artem silendi": смотрите онлайн