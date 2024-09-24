"Никогда не видели": ИИ показал, как смеются Шевченко и Леся Украинка

Все мы привыкли видеть портреты украинских классиков, на которых они изображены с серьезными выражениями лиц и тоской в глазах. Однако благодаря ИИ теперь мы можем представить, как выглядели бы Леся Украина, Тарас Шевченко, Иван Франко и Елена Пчилка, улыбаясь.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

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На обнародованных кадрах мы можем видеть всем известные портреты украинских классиков. Однако вместо традиционного грустного и серьезного выражения лица, они улыбаются.

Искусственный интеллект "оживил" украинских классиков: смотрите видео

Реакция соцсетей

Соцсети были поражены увиденным, ведь все мы привыкли видеть всемирно известных украинских поэтов и поэтесс серьезными. Вот, какие комментарии оставляли люди: