Мужчина установил рекорд, проехав на одноколесном велосипеде всю страну
Источник:Книга рекордов Гиннеса
Мужчина по имени Имонн Кивни во второй раз попал в Книгу рекордов Гиннесса. Свой второй рекорд он получил, проехав на одноколесном велосипеде всю Ирландию – 495 киломентров.
Такое расстояние он преодолел за 5 дней, 5 часов и 23 минуты.
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Новый рекорд ирландца
Мужчина решил пересечь Ирландию на одноколесном велосипеде, ведь это показалось ему смешным и страшным одновременно. Имонн никогда раньше не ездил на одноколесном велосипеде. Ему понадобилось несколько недель, чтобы научиться этому, а потом он продолжал практиковаться, пока не смог проезжать более 100 километров за день.
По словам ирландца, из-за распухшей лодыжки к концу путешествия каждый поворот педалей казался ему "пыткой".
Пока вы двигаетесь, вы крутите педали. Поэтому моя лодыжка распухла от чрезмерной нагрузки,
– отметил рекордсмен.
Впечатляет, но мужчине удалось завершить путешествие по стране быстрее, чем группе велосипедистов, которые отправились вскоре после него.