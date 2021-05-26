Интересное исследование: выигрыш в лотерею поможет найти больше друзей

Если вам внезапно необходимо, чтобы у вас появилось множество друзей – нужно всего лишь выиграть в лотерею немножко денег. Так свидетельствует новое исследование социологов из Вьетнама.

Если вам неожиданно привалят миллионы – множество новых друзей вокруг вас гарантировано. Этот причинно-следственный эффект положительного влияния дохода на дружбу исследовали социологи из Вьетнама.

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Чтобы выяснить, как большая покупательная способность влияет на человеческие отношения, ученые из Международной школы Вьетнамского национального университета в Ханое проанализировали случаи выигрыша в лотерею, которые имели место во Вьетнаме в ближайшие годы. Социологи доказали один потрясающе-предсказуемый и очевидный факт: у человека, который внезапно получил много денег, не просто возникает много друзей, как правило, это не новые приятели.

Мы находим положительный эффект от выигрышей в лотерею на количество друзей. Чаще всего это старые знакомые и родственники, которые вдруг вспомнили о счастливчике и решили наладить теплые связи,

– говорится в исследовании.

Ученые пришли к выводу, что совпадение выигрышей в лотерею положительно влияет на количество друзей, то есть наличие денег увеличивает их количество. Социологи также вывели формулу дружбы – эластичность предела количества друзей относительно дохода, который был получен неожиданно, спонтанно и сбивает с толку, оценивается в 0,05%.

Таким образом, согласно оценке, для покупки дополнительного друга требуется почти 5000 долларов,

– резюмировали ученые.

Выигрыш в лотерею поможет найти больше друзей / Фото hoaxes.org