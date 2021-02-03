Истории о кролике Буни, которые в своих комиксах изображает Райан Пейджлоу из Чикаго часто бывают запутанные, грустные и смешные одновременно.

Источник: Bored Panda

Оптимистичный и милый кролик, на имя Буни – главный герой комиксов художника, а по совместительству фотографа и видеооператора, Райана Пейджлоу из Чикаго. Комиксы Буни – это комбинация милого и мрачного, созданная на основе истории очаровательного главного героя Буни, с которым жестоко обращается жизнь, но он не сдается.

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Райан Пейджлоу рисовал комиксы большую часть своей жизни. Его работы были опубликованы в нескольких газетах, на интернет-сайтах и в журнале Mad. Комиксы о Буни художник начал выкладывать в сети 10 лет назад.

Буни – оптимистичный кролик, которому не повезло – он живет вместе со своим циничным отцом, а девушка, которую он любит, любит кого-то другого.

Как в основном бессловесный комикс, я полагаюсь на изображения, чтобы рассказать историю в моих комиксах о Буни, которая часто бывает запутанной, грустной и смешной одновременно. Главный герой, Буни, не понимает, что визуально милый мир, в котором он живет, как правило, пытается его поймать. Буни живет в сюрреалистическом мире, населенном плюшевыми мишками, кексами, единорогами и зомби,

– рассказал Райан.

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