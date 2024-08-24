Из этого материала напечатали вступительные письма для первокурсников.

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Молодежь начала активно делиться видео, на которых использует свои документы о вступлении, чтобы разрезать арбуза, измельчать куски мяса и даже держит над открытым пламенем, чтобы доказать, что они не горят и не расплавятся.

Университет поразил студентов документами из нового материала: смотрите видео

Откуда взялся этот материал

Представитель китайского университета объяснил, что нынешние приглашения изготовили из инновационного материала, разработанного их учеными.

Вступительное письмо, изготовлено из углеродного волокна, является доказательством исключительных возможностей нашего университета в области композитных материалов из углеродного волокна, а также знаменует его переход от высокотехнологичного промышленного использования к повседневному,

– рассказал профессор Колледжа материаловедения и инженерии Ян Сяопин.

Мы уверены, что теперь вступительные листы не будут пылиться в шкафу, ведь студенты будут использовать их для самых разнообразных нужд.