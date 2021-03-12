В один из стоматологических кабинетов в городе Фер-Окс в Калифорнии, ворвался индюк. Он нанес немалый ущерб – разбил окно, поцарапал стены, испортил стоматологические кресла и устроил настоящий беспорядок. Возможная причина такого поведения – нападение на самого себя.

К счастью, в этот момент в помещении не было ни пациентов, ни врачей. Там находилась только офис-менеджер Дона Макдональд. Сначала она подумала, что началось землетрясение, но увидела индюка, который пытался разрушить все на своем пути. Женщина спряталась и позвонила в службу контроля за животными, чтобы птицу забрали.

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Работникам службы, которые приехали на вызов, индюк просто так не сдался. Он вырывался, бился и продолжал безобразничать. В конце концов, его удалось поймать. Птицу осмотрели и не обнаружили у него серьезных повреждений, а потому вскоре его выпустят в естественную среду.

Специалисты службы спасения дикой природы рассказали, что у индюков начался брачный период. Они предполагают, что птица увидела в окне собственное отражение и приняла себя за другого. Он решил напасть на потенциального соперника, чтобы ликвидировать его. Но когда стекло разбилось и оказалось, что другого индюка там не было – птица уже не могла остановиться и успокоиться.



Индюк устроил погром в стоматологии / Фото Доны Макдональд

Стоматологический кабинет после визита этого гостя, конечно, придется ремонтировать –заменить стекло, покрасить стены, починить оббивку на креслах и устроить генеральную уборку. Однако, к счастью, этот чрезвычайно страстный индюк не навредил никому из людей.