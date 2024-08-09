"Я могу читать на украинском и знаю гимн": иностранки сходят с ума из-за украинского гимнаста

9 августа 2024, 16:17
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Автор: Алена Захарова

Украинский гимнаст Илья Ковтун стал настоящей звездой среди иностранных поклонниц в тиктоке. Пользовательницы активно делятся видео, где они выражают свое восхищение молодым спортсменом,

Судя по опубликованным видео, девушки восхищаются спортсменом не только из-за его спортивных достижений, пишут Развлечения 24.

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На многочисленных видео, которые быстро набирают популярность, иностранки комментируют: "Я могу читать на украинском и знаю гимн", подчеркивая свой интерес к культуре Украины благодаря харизме Ковтуна.

Некоторые из девушек саркастически отмечают: "Да, я смотрю Олимпиаду из-за интереса к спорту", намекая, что это совсем не так.

@eadhaoin2 Illia kovtun and leon marchand!!!#olympics#fy #illiakovtun ♬ original sound - Eadhaoin

А некоторые просто публикуют тиктоки с видео-нарезкой выступления Ильи Ковтуна.

@midnatbh my man #fyp #olympics #illiakovtun ♬ sad girl - lana vids

@kateisgreatttt Watching the Mens all around final #olympics #ukraine #usa #mensgymnastics #illiakovtun ♬ original sound - Katie️
@filmedwithlove thank you for men’s gymnastics and for the cameramen #fyp #gymnastics #mensgymnastics #olympics #olympicgymnastics #illiakovtun ♬ original sound - filmedwithlove

Украинки не отстают

Украинки в тиктоке также не обошли этот тренд. В комментариях они выражают восхищение физическими данными спортсмена. Вот, что они пишут:

  • "Украинский Том Голданд".
  • "Прекратите его сравнивать с кем-то, это Илья. Ковтун. Илья Ковтун. Единственный и неповторимый!".
  • "Большой молодец! Ну и красавчик".
  • "Меня переполняют эмоции...Супер hot".
  • "Не завоевал (золотую – 24 Канал) медаль, зато завоевал женские сердца".

Такая волна поддержки свидетельствует о растущей популярности украинского спорта на международной арене. А все благодаря гимнасту Илье Ковтуну.

Справка. 5 августа гимнаст Илья Ковтун завоевал серебряную медаль для Украины

на Олимпийских играх в Париже, продемонстрировав мастерство в финале соревнований на брусьях. Несмотря на небольшую погрешность при соскоке, Ковтун получил высокие 15,500 балла, что позволило ему захватить лидерство.