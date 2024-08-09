Судя по опубликованным видео, девушки восхищаются спортсменом не только из-за его спортивных достижений.
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На многочисленных видео, которые быстро набирают популярность, иностранки комментируют: "Я могу читать на украинском и знаю гимн", подчеркивая свой интерес к культуре Украины благодаря харизме Ковтуна.
Некоторые из девушек саркастически отмечают: "Да, я смотрю Олимпиаду из-за интереса к спорту", намекая, что это совсем не так.
А некоторые просто публикуют тиктоки с видео-нарезкой выступления Ильи Ковтуна.
Украинки не отстают
Украинки в тиктоке также не обошли этот тренд. В комментариях они выражают восхищение физическими данными спортсмена. Вот, что они пишут:
- "Украинский Том Голданд".
- "Прекратите его сравнивать с кем-то, это Илья. Ковтун. Илья Ковтун. Единственный и неповторимый!".
- "Большой молодец! Ну и красавчик".
- "Меня переполняют эмоции...Супер hot".
- "Не завоевал (золотую – 24 Канал) медаль, зато завоевал женские сердца".
Такая волна поддержки свидетельствует о растущей популярности украинского спорта на международной арене. А все благодаря гимнасту Илье Ковтуну.