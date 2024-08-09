Судя по опубликованным видео, девушки восхищаются спортсменом не только из-за его спортивных достижений.

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На многочисленных видео, которые быстро набирают популярность, иностранки комментируют: "Я могу читать на украинском и знаю гимн", подчеркивая свой интерес к культуре Украины благодаря харизме Ковтуна.

Некоторые из девушек саркастически отмечают: "Да, я смотрю Олимпиаду из-за интереса к спорту", намекая, что это совсем не так.

А некоторые просто публикуют тиктоки с видео-нарезкой выступления Ильи Ковтуна.

Украинки не отстают

Украинки в тиктоке также не обошли этот тренд. В комментариях они выражают восхищение физическими данными спортсмена. Вот, что они пишут:

"Украинский Том Голданд".

"Прекратите его сравнивать с кем-то, это Илья. Ковтун. Илья Ковтун. Единственный и неповторимый!".

"Большой молодец! Ну и красавчик".

"Меня переполняют эмоции...Супер hot".

"Не завоевал (золотую – 24 Канал) медаль, зато завоевал женские сердца".

Такая волна поддержки свидетельствует о растущей популярности украинского спорта на международной арене. А все благодаря гимнасту Илье Ковтуну.

Справка. 5 августа гимнаст Илья Ковтун завоевал серебряную медаль для Украины на Олимпийских играх в Париже, продемонстрировав мастерство в финале соревнований на брусьях. Несмотря на небольшую погрешность при соскоке, Ковтун получил высокие 15,500 балла, что позволило ему захватить лидерство.