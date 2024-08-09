Судячи з опублікованих відео, дівчата захоплюються спортсменом не лише через його спортивні досягнення.

Дивіться також Олімпійські ігри-2024: загальний медальний залік

На численних відео, які швидко набирають популярність, іноземки коментують: "Я можу читати українською і знаю гімн", підкреслюючи свій інтерес до культури України завдяки харизмі Ковтуна.

Дехто з дівчат саркастично зазначають: "Так, я дивлюся Олімпіаду через цікавість до спорту", натякаючи, що це зовсім не так.

А дехто просто публікує тіктоки з відео-нарізкою виступу Іллі Ковтуна.

Українки не пасуть задніх

Українки у тіктоці також не оминули цей тренд. У коментарях вони висловлюють захоплення фізичними даними спортсмена. Ось, що вони пишуть:

"Український Том Голданд".

"Припиніть його порівнювати з кимось, це Ілля. Ковтун. Ілля Ковтун. Єдиний і неповторний!".

"Великий молодець! Ну і красунчик".

"Мене переповнюють емоції...Супер hot".

"Не завоював (золоту – 24 Канал) медаль, зате завоював жіночі серця".

Така хвиля підтримки свідчить про зростаючу популярність українського спорту на міжнародній арені. А все завдяки гімнасту Іллі Ковтуну.

Довідка. 5 серпня гімнаст Ілля Ковтун здобув срібну медаль для України на Олімпійських іграх у Парижі, продемонструвавши майстерність у фіналі змагань на брусах. Попри невелику похибку при зіскоку, Ковтун отримав високі 15,500 бала, що дозволило йому захопити лідерство.