Судячи з опублікованих відео, дівчата захоплюються спортсменом не лише через його спортивні досягнення.
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На численних відео, які швидко набирають популярність, іноземки коментують: "Я можу читати українською і знаю гімн", підкреслюючи свій інтерес до культури України завдяки харизмі Ковтуна.
Дехто з дівчат саркастично зазначають: "Так, я дивлюся Олімпіаду через цікавість до спорту", натякаючи, що це зовсім не так.
А дехто просто публікує тіктоки з відео-нарізкою виступу Іллі Ковтуна.
Українки не пасуть задніх
Українки у тіктоці також не оминули цей тренд. У коментарях вони висловлюють захоплення фізичними даними спортсмена. Ось, що вони пишуть:
- "Український Том Голданд".
- "Припиніть його порівнювати з кимось, це Ілля. Ковтун. Ілля Ковтун. Єдиний і неповторний!".
- "Великий молодець! Ну і красунчик".
- "Мене переповнюють емоції...Супер hot".
- "Не завоював (золоту – 24 Канал) медаль, зате завоював жіночі серця".
Така хвиля підтримки свідчить про зростаючу популярність українського спорту на міжнародній арені. А все завдяки гімнасту Іллі Ковтуну.