В США одна комбинация принесла джекпот более 5 тысячам игроков

В США сразу 5662 человека сорвали джекпот в лотерею. Все они выбрали одинаковые номера: 6-6-6-6. Несмотря на плохую репутацию этой комбинации, она таки принесла удачу.

Впечатляет, но билет стоимостью 50 центов принес одному из счастливчиков главный приз в размере 250 долларов.

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А вот другой билет, приобретенный за 1 доллар, принес главный приз в размере 500 долларов.

Комбинации трех одинаковых чисел, известны как "число дьявола, являются одними из самых популярных наборов разыгранных чисел",

– написали представители лотереи.

Ранее в одном из казино Австралии произошел технический сбой. Из-за этого автомат ошибочно выплатил игрокам миллионов долларов наличными. Как следствие – австралийское казино ошибочно выплатило 3,2 миллиона долларов игрокам.

А вот американка из штата Мэриленд сорвала джекпот в лотерее Powerball, доверившись совету парня. Женщина прислушалась к совету и сорвала куш в размере 50 000 долларов. Женщина планирует использовать свой выигрыш на отдых с дочкой, а также она продолжает покупать лотерейные билеты при случае.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)