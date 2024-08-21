Для настоящих профи: подборка сложных слов для игры в "Крокодила"

Известная игра "Крокодил" - это не только отличный способ весело провести время в компании друзей, но и отвлечься от ежедневных забот. Но эта игра может стать еще интереснее, если использовать сложные слова.

Придумать сложные слова для игры в "Крокодила" вам помогут Развлечения 24.

Смотрите также Играем в "Каркассон": что стоит знать об игре и какую стратегию выбрать для победы

Если вы хотите добавить игре новый уровень сложности, попробуйте использовать такие необычные и сложные слова:

абориген,

альянс,

блеск,

вертеп,

действие,

гейзер,

давление,

декор,

диверсант,

интуиция,

каста,

контингент,

номер,

пакля,

предел,

раритет,

референдум.

Как играть в "Крокодила"

Для игры в "Крокодил" сначала надо разбиться на две равные команды. После этого игроки одной команды задумывают слово и выбирают "жертву" – игрока из команды соперников, которому по секрету и сообщают это слово. После этого игрока отпускают на свободу, к своей команде, где он пытается объяснить слово.

Задача игры – как можно быстрее объяснить слово, выражение или название. Делать это нужно без звуков, только с помощью жестов, мимики и движений. Можно изображать руками в воздухе или на поверхности, показывать на предметах, объяснять выражение по словам.