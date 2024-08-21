Для настоящих профи: подборка сложных слов для игры в "Крокодила"
Известная игра "Крокодил" - это не только отличный способ весело провести время в компании друзей, но и отвлечься от ежедневных забот. Но эта игра может стать еще интереснее, если использовать сложные слова.
Придумать сложные слова для игры в "Крокодила" вам помогут Развлечения 24.
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Если вы хотите добавить игре новый уровень сложности, попробуйте использовать такие необычные и сложные слова:
- абориген,
- альянс,
- блеск,
- вертеп,
- действие,
- гейзер,
- давление,
- декор,
- диверсант,
- интуиция,
- каста,
- контингент,
- номер,
- пакля,
- предел,
- раритет,
- референдум.
Как играть в "Крокодила"
Для игры в "Крокодил" сначала надо разбиться на две равные команды. После этого игроки одной команды задумывают слово и выбирают "жертву" – игрока из команды соперников, которому по секрету и сообщают это слово. После этого игрока отпускают на свободу, к своей команде, где он пытается объяснить слово.
Задача игры – как можно быстрее объяснить слово, выражение или название. Делать это нужно без звуков, только с помощью жестов, мимики и движений. Можно изображать руками в воздухе или на поверхности, показывать на предметах, объяснять выражение по словам.