Вигадати складні слова для гри у "Крокодила" вам допоможуть Розваги 24.

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Якщо ви хочете додати грі новий рівень складності, спробуйте використовувати такі незвичайні та складні слова:

абориген,

альянс,

блиск,

вертеп,

дія,

гейзер,

тиск,

декор,

диверсант,

інтуїція,

каста,

контингент,

номер,

пакля,

межа,

раритет,

референдум.

Як грати у "Крокодила"

Для гри у "Крокодил" спершу треба розбитися на дві рівні команди. Після цього гравці однієї команди задумують слово і вибирають "жертву" – гравця з команди суперників, якому по секрету і повідомляють це слово. Після цього гравця відпускають на свободу, до своєї команди, де він намагається пояснити слово.

Завдання гри – якомога швидше пояснити слово, вислів чи назву. Робити це потрібно без звуків, тільки за допомогою жестів, міміки та рухів. Можна зображати руками у повітрі або на поверхні, показувати на предметах, пояснювати вислів по словах.