"Крокодил": как играть и что загадать – 100 интересных слов для веселого досуга

Нет никаких сомнений, что "Крокодил" – одно из самых популярных развлечений для большой или маленькой компании любого возраста. В эту игру хотя бы один раз играл каждый из нас. Однако, довольно часто, когда приходит время загадывать соперникам следующее слово, игроки теряются и не могут придумать ничего интересного.

Подбирать слова для "Крокодила" нужно внимательно. Они должны быть смешными, интересными, не слишком простыми, но и не очень сложными, чтобы участники игры могли показать и отгадать слово. Именно поэтому Развлечения 24 подготовили 100 вариантов слов, которые гарантируют веселый досуг и приятное времяпрепровождение. Выбирайте свое, и начинайте играть!

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Правила игры "Крокодил"

Прежде всего нужно вспомнить правила. В "Крокодил" можно играть как вдвоем, так и большой компанией. Участники могут играть каждый сам за себя или разбиться на 2 или больше команд. Суть игры – отгадать загаданное слово, которое показывает другой участник с помощью языка тела.

Для начала нужно определить, кто первый будет загадывать и показывать слово. Это можно сделать методом жеребьевки. Когда роли определены, можно начинать игру. Один из игроков загадывает какое-то слово другому, чтобы остальные участники игры не его слышали. Он должен объяснить его жестами, не разговаривая и не выдавая никаких звуков. Все остальные пытаются его отгадать.

Побеждает тот участник или та команда, которая называет правильный вариант. После этого игрок, который только что показывал слово, загадывает победителю раунда следующее. Таким образом игра может продолжаться, пока всем не надоест.

Игру "Крокодил" можно усложнить и сделать еще интереснее. Например, ограничить время для отгадывания слова, загадывать словосочетание, ввести "штрафные санкции" и так далее.

Слова для игры "Крокодил"

Предлагаем вам большой список слов, которые можно загадать в игре "Крокодил". Надеемся, что эти варианты облегчат задание и сделают вечер в компании друзей еще веселее.

Характер Хаос Возбуждение Килт Прозрачность Шантаж Филолог Кетчуп Отвага Привычка Педант Надежда Свидетель Бизнес Хамелеон Флирт Правило Разведка Камасутра Фестиваль Чаризма Инстинкт Инвестор Шейх Генерал Либидо Реклама Мафия Амбиции Сарказм Стартап Развлечение Рассвет "Крокодил" (игра) Зачетка Власть Опоздание Дежавю Незнакомец Интернет Уют Продюсер Кентавр Енот Осень Скрип Темперамент Подделка Вдохновение Анекдот Созвездие Издательство Драма Переводчик Аббревиатура Отчет Акция Абонемент Солярий Тир Пеликан Викторина Гормон Бестселлер Полиглот Мутант Альбинос Унция Диаспора Премьера Разгадка Измена Кислота Артерия Система Жестикуляция Радио Пранк Хип-хоп Гном Голод Материк Пятница Слово Запчасть Штатив Аренда Монархия Подписчик Рейтинг Инстаграм Оскар (статуэтка) Провокация Крупье Тикток Газ Суперспособность Секта Логика Коррупция

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