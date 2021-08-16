Все мы – олимпийцы: художник показал, как обычные люди ежедневно участвуют в Олимпийских играх
Источник:инстаграм adehogan
Хотя Олимпиада-2020 в Токио уже завершилась, спортивный дух подвигов, рекордов и соревнований всегда присутствует в каждом из нас. В этом убежден австралиец Адриан Хоган, который сейчас работает художником-иллюстратором в Японии. Он обратил внимание на то, что обычные люди делают в реальной жизни, и сравнил это с Олимпийскими играми.
Его наблюдения вылились в серию ярких иллюстраций. Они показывают, что почти все мы ежедневно, хоть ненадолго, но становимся похожими на настоящих олимпийских спортсменов – когда перепрыгиваем лужи или бежим на автобус, двери которого закрываются.
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Недавно я видел продавца магазина, который открывал ролеты, и это напомнило мне, как тяжеловес бросает штангу в воздух,
– так Адриан Хоган подписал первую иллюстрацию из этой серии.
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