Джек Воробей на полотне Ван Гога: художник объединил известные картины и поп-культуру

Турецкий художник Эртан Атай начал очень интересный проект, в котором соединил, на первый взгляд, абсолютно несовместимые вещи. Он создает дуэты из персонажей и элементов картин известных художников и современной поп-культуры. И они получаются на удивление органичными. Кто бы мог подумать, что Капитан Джек Воробей и Дейнерис Таргариен будут прекрасно смотреться на полотне Ван Гога.
В каждой работе Эртан Атая читается его индивидуальный стиль. Забавные коллажи создают совершенно новую историю персонажа и заставляют по-другому на него посмотреть. Если дать волю фантазии, можно придумать интересный сюжет, в котором знакомый герой попадает в непривычные для него обстоятельства. Развлечения 24 отобрали 20 самых удачных, по нашему мнению, сочетаний, чтобы вы в полной мере оценили креативность художника. Приятного просмотра!
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