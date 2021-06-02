У кожній роботі Ертана Атая читається його індивідуальний стиль. Кумедні колажі створюють абсолютно нову історію персонажа та змушують по-іншому на нього подивитися. Якщо дати волю фантазії, можна вигадати цікавий сюжет, у якому знайомий герой потрапляє у незвичні для нього обставини. Розваги 24 відібрали 20 найвдаліших, на нашу думку, поєднань, аби ви повною мірою оцінили креативність художника. Приємного перегляду!
Це цікаво Хто зробив Лас-Вегас успішним: знакові особистості в історії столиці гемблінгу
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