В каждой работе Эртан Атая читается его индивидуальный стиль. Забавные коллажи создают совершенно новую историю персонажа и заставляют по-другому на него посмотреть. Если дать волю фантазии, можно придумать интересный сюжет, в котором знакомый герой попадает в непривычные для него обстоятельства. Развлечения 24 отобрали 20 самых удачных, по нашему мнению, сочетаний, чтобы вы в полной мере оценили креативность художника. Приятного просмотра!  

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