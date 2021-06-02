Турецкий художник Эртан Атай начал очень интересный проект, в котором соединил, на первый взгляд, абсолютно несовместимые вещи. Он создает дуэты из персонажей и элементов картин известных художников и современной поп-культуры. И они получаются на удивление органичными. Кто бы мог подумать, что Капитан Джек Воробей и Дейнерис Таргариен будут прекрасно смотреться на полотне Ван Гога.