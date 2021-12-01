Художница помещает волшебные иллюстрации в чайные пакетики: фото миниатюрного искусства.

Очаровательные картинки художницы из Нью-Йорка удивляют своей атмосферностью. Художница изображает на чайных пакетиках эпизоды из повседневной жизни, пейзажи и натюрморты.

Художница Руби Сильвиус живет и творит в Коксаки, штат Нью-Йорк. Ее работы – крошечные отражения комфортной для девушки повседневности.

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Сильвиус рисует акварельными красками на использованных чайных пакетиках. Нити и этикетки из-под чая художница не отрезает – так она подчеркивает прошлое переработанных пакетиков.

Чем известна Руби Сильвиус? Художница стала популярной благодаря своему аутентичному проекту под названием "363 дня чая". Этот ежедневник Руби начала вести еще с 2015 года. В течение года девушка выкладывала мини-рисунки на чайных пакетиках в интернет. Впоследствии Сильвиус стала автором книги "363 дня чая: визуальный журнал о чайных пакетиках". Вскоре должна выйти вторая книга – в ней художница хочет подчеркнуть важность выхода за рамки традиционного искусства.

Художница творит на чайных пакетиках / Фото Руби Сильвиус

Что вдохновляет Сильвиус

На крошечных рисунках художница собирает впечатления от путешествий, бытовой эстетики и небольших вещей, вызывающих у нее эмоции. В проектах Руби можно увидеть сюрреалистические изображения и отсылки к поп-культуре.

Фрагмент "363 дней чая" / Фото Руби Сильвиус

Свои работы художница размещает на собственном сайте и на странице в инстаграме.

Фрагмент "363 дней чая" / Фото Руби Сильвиус

Фрагмент "363 дней чая" / Фото Руби Сильвиус

Фрагмент "363 дней чая" / Фото Руби Сильвиус

Фрагмент "363 дней чая" / Фото Руби Сильвиус