Хрустящий тетрис: появилась вафельница, которая воспроизводит культовую игру в выпечке

Любите кушать и олдскульные игры? Эта вафельница предлагает и то, и то – интересный прибор создает вкусные вафли в форме фигурок из "Тетриса".

Компания Firebox представила оригинальный прибор для выпечки. Вафельница, которая стилизована под культовую игру "Тетрис", печет характерные фигурки из игры.

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Формочки, которые производит вафельница – это тетримино. Именно так называются блоки в оригинальной игре.

Что известно о Тетрисе? Эта игра увидела свет в 1984 году в СССР. Забава стала очень популярной во всем мире – ее портировали на огромное количество игровых платформ. До этого времени Тетрис переиздается в разных видах – на компьютерах, смартфонах и игровых приставках.



Как выглядит тетрис-вафельница / Фото firebox

Вкусный аналог культовой игры

Из вафель-тетримино можно сделать фигурки или устроить настоящий вафельный тетрис – все зависит от вашего аппетита и изобретательности.



Вафельница создает блоки из "Тетриса" / Фото firebox

И, конечно, к вафле можно добавить любимые десерты: мороженое, сиропы или джем.



Тетрис-вафли можно кушать и играть ними / Фото firebox