Компанія Firebox презентувала оригінальний прилад для випічки. Вафельниця, яка стилізована під культову гру "Тетріс", пече характерні фігурки з гри.

Це цікаво LEGO запускає новий набір конструктора, присвячений серіалу "Друзі"

Формочки, які виготовляє вафельниця – це тетріміно. Саме так називаються блоки в оригінальній грі.

Що відомо про Тетріс? Ця гра побачила світ у 1984 році у СРСР. Забава стала надзвичайно популярною в усьому світі – її портували на величезну кількість ігрових платформ. До цього часу Тетріс перевидається у різних виглядах – на комп’ютерах, смартфонах та ігрових приставках.

Як виглядає тетріс-вафельниця / Фото firebox

Смачний аналог культової гри

З вафель-тетріміно можна зробити фігурки, або ж влаштувати справжній вафельний тетріс – усе залежить від вашого апетиту та винахідливості.

Вафельниця створює блоки з "Тетрісу" / Фото firebox

І, звичайно, до вафель можна додати улюблені десерти: морозиво, сиропи чи джем.

Тетріс-вафлями можна смакувати та гратися / Фото firebox