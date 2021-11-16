Хозяйка Чимса выпустила игрушку с собакой из популярного мема "Go To Horny Jail"

Компания Youtooz создала необычную игрушку – Бонк! Это воспроизведение известного мема в реальности с игрушечной битой.

Болци – 9-летний сиба-ину, живущий в Гонконге. Он стал популярным в сети в 2017 году как Чимс и за последние несколько лет породил тысячи мемов.

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О новой игрушке владелица Болци рассказала на своей странице в инстаграме. Статуэтка изображает Чимса, что сидит в своей привычной позе, улыбается лукавой улыбкой и держит биту, которой бьет другого Чимса по голове. Внешний вид иллюстрирует счастливую морду Болци.

Игрушечные песики это прямая отсылка к мему "Go To Horny Jail" – его оставляют под сексуализированными публикациями, чтобы отправить автора поста в "тюрьму для похотливых"

Владелица Чимса выпустила игрушку с песиком из популярного мема "Go To Horny Jail" / Фото инстаграм Balltze

Владелица Чимса выпустила игрушку с песиком из популярного мема "Go To Horny Jail" / Фото инстаграм Balltze

Владелица Чимса выпустила игрушку с песиком из популярного мема "Go To Horny Jail" / Фото инстаграм Balltze

Владелица Чимса выпустила игрушку с песиком из популярного мема "Go To Horny Jail" / Фото инстаграм Balltze

Владелица собаки вместе с фото опубликовала видео. В ролике она якобы замахивается на питомца игрушечной битой, а потом его гладит.

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"Go to Horny Jail" – это слэнговая фраза, связанная с изображением песика, что бьет другую собаку по голове палкой с подписью "Бонк". Изображение и фраза используются как реакция на возбуждение людей в социальных сетях.

Игрушка поступит в продажу 19 ноября. Цена – 35,99 доллара.