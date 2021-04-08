Владелица дома в британском городе Ньюлин пришла домой, но не смогла войти в одну из своих комнат – дверь была заперта. Обеспокоенная женщина позвала на помощь сына. Они обошли дом, чтобы заглянуть в окно, и увидели, что в постели спит незнакомый человек.

Женщина вызвала полицию. Правоохранители открыли двери и вошли в комнату именно тогда, когда незваный гость начал просыпаться. Им оказался 47-летний латвиец Атис Елкснитис.

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Полицейские забрали пьяного мужчину в отделение, чтобы выяснить, что произошло. Он рассказал, что приехал в Ньюлин, чтобы устроиться на работу в местном порту. Однако, его постигла неудача – порт был закрыт. Поскольку мужчине не было где остановиться, он отправился на поиски места для ночлега.



Атис Елкснитис заснул в чужом доме / Фото Daily Star

Он наткнулся на дом, двери которого оказались открытыми. Атис зашел внутрь, нашел там бутылку водки, выпил ее и удобно устроился в чужой постели. По его словам, тогда ему было "тепло и весело".

Мужчина не отрицал своей вины и честно признался в содеянном. Он обьяснил, что сейчас переживает тяжелый период, и искренне сожалеет о том, что сделал.