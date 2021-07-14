Hot Toys показала новый черно-золотой костюм Человека-паука

Компания Hot Toys представила новую версию Человека-Паука. Супергерой вселенной Marvel предстал в черно-золотом костюме.

Производитель коллекционных фигурок Hot Toys показал гипер-детализированную фигуру Человека-паука в масштабе 1 к 6. Фигурка дает лучший взгляд на дизайн костюма, который особенно интересует поклонников.

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Размер фигурки Hot Toys около 30 см. В комплект входит сменная голова с внешностью актера Тома Холланда, несколько пар сменных линз для создания многочисленных выражений лица Человека-паука, маска, несколько пар рук, эффект стрельбы паутиной и подставка.

Чтобы подготовить фанатов к возврату паука, сегодня Hot Toys с восторгом представляет коллекционную фигурку Человека-паука и его новый костюм в черном и золотом. Это один из новых костюмов, которые будут показаны в фильме,

– речь идет на фейсбук-странице Hot Toys.



Hot Toys показала новий чорно-золотий костюм Человека-паука / Фото фейсбук Hot Toys

Благодаря Hot Toys поклонники узнают чуть больше о том, чего ожидать от фильма / Фото фейсбук Hot Toys



Коллекционная фигурка выполнена в масштабе 1 к 6 / Фото фейсбук Hot Toys

Фигурка дает лучший взгляд на дизайн костюма / Фото фейсбук Hot Toys



Фигурка Человека-паука имеет скульптуру головы Тома Холланда / Фото фейсбук Hot Toys

Hot Toys еще не объявила официальную дату выпуска и цену фигурки.

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