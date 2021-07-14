Виробник колекційних фігурок Hot Toys показав гіпер-деталізовану фігуру Людини-павука у масштабі 1 до 6. Фігурка дає кращий погляд на дизайн костюма, який особливо цікавить шанувальників.

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Розмір фігурки Hot Toys близько 30 см. У комплект входить змінна голова із зовнішністю актора Тома Голланда, кілька пар змінних лінз для створення численних виразів обличчя Людини-павука, маска, кілька пар рук, ефект стрільби павутиною і підставка.

Щоб підготувати фанатів до повернення павука, сьогодні Hot Toys із захопленням представляє колекційну фігурку Людини-павука і його новий костюм в чорному і золотому. Це один з нових костюмів, які будуть показані у фільмі,

– йдеться на фейсбук-сторінці Hot Toys.



Hot Toys показала новий чорно-золотий костюм Людини-павука / Фото фейсбук Hot Toys



Завдяки Hot Toys шанувальники дізнаються трохи більше про те, чого очікувати від фільму / Фото фейсбук Hot Toys



Колекційна фігурка виконана в масштабі 1 до 6 / Фото фейсбук Hot Toys



Фігурка дає кращий погляд на дизайн костюма / Фото фейсбук Hot Toys



Фігурка Людини-павука має скульптуру голови Тома Голланда / Фото фейсбук Hot Toys

Hot Toys ще не оголосила офіційну дату випуску та ціну фігурки.

Прем'єра стрічки "Людина-павук: Немає шляху додому" запланована на 16 грудня 2021 року.



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