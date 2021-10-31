Хаски может сидеть и лизать дверь целый день: тайна грязных окон разгадана – забавные фото

Владелица двух собак замечала, что стеклянные двери на кухню очень быстро становятся грязными. Она не могла понять, почему ее окна постоянно пачкаются, пока не обнаружила, что один из ее домашних любимцев может сидеть там и лизать их весь день.

36-летняя Анна Данфорд из Плимута, Британия – счастливая владелица двух сибирских хаски по прозвищу Мишка и Балу. Последние два года ей все труднее было содержать в чистоте стеклянные двери – они постоянно были в разводах, и она понятия не имела, почему.

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Пока однажды она не попросила свою маму присмотреть за собаками. Женщина готовила им еду на кухне и, чтобы псы не набросились на нее с кормом, она закрыла собак в соседней комнате, разделенной дверью со стеклянными окнами. Именно в этот момент все стало понятным – тайна грязных окон была разгадана. Когда вкусности были в мисках, мама Анны увидела, как песики выстроились в очередь перед дверью, а двухлетний Балу начал облизывать стекла в дверях.

Теперь это новая фишка Бала. Теперь он каждый раз облизывает стекло, когда видит, что что-то происходит, и хочет войти, но его не пускают в комнату. Это всегда радует наших гостей, которые в последнее время часто приходят в гости уже ради него. Он тот еще персонаж. Будь он человеком, он бы точно звезд с неба не хватал,

– рассказала Анна Данфорд.



Хаски может сидеть и лизать дверь весь день / Фото Plymouth Live

Двухлетний Балу постоянно облизывает стекла в ожидании вкусностей / Фото Plymouth Live

Стеклянные двери на кухню очень быстро становятся грязными / Фото Plymouth Live



Собачки в ожидании еды / Фото Plymouth Live

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