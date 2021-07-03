Из Сан-Франциско на Гавайи: гребцы проплыли океаном 4 тысячи километров за рекордное время

Команда Latitude 35 из 4 мужчин-гребцов побила мировой рекорд, преодолев путь из Сан-Франциско на Гавайи за минимальное время. Они потратили на это чуть больше месяца.

В общем Джейсон Колдуэлл, Дункан Рой, Ангус Коллингс и Джордан Шаттлворт преодолели 2400 морских миль (4445 километров) за 30 дней 7 часов 30 минут. Официально рекорд еще не признали – представителям Книги Гиннеса нужно больше времени на проверку.

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Несмотря на это, результат Latitude 35 превзошел предыдущий рекорд команды Uniting Nations. В 2016 году ее участники проплыли 2090 морских миль (3870 километров) из Монтерея на Гавайи за 39 дней.

Мужчины плыли круглосуточно циклами по 2 часа на двух человек. Пока гребла одна пара – другая отдыхала, и наоборот. На пути к рекорду они не сделали ни одной полной остановки или перерыва. Для достижения результата необходимо было постоянно держать лодку в движении.

Джейсон Колдуэлл, один из членов команды, рассказал, что гребля была простой частью. Гораздо сложнее были 2-часовые перерывы. Во время них нужно было поесть, поспать и позаботиться о том, чтобы оставаться здоровыми и чистыми.

Здесь идет речь о поддержке тела. Вы недосыпаете и недоедаете, вы обезвожены. Повсюду язвы, ребра болят от стресса. У всех есть травмы, и они становятся все хуже и хуже. Тело пытается держаться, пока вы не достигнете финиша,

– поделился гребец.