Медсестра Анжела Гонсалес из Бразилии танцевала дома тверк и снимала себя на видео, когда в ее дом вошел грабитель. Женщине не оставалось ничего другого, как защищаться, и, к счастью, ей это удалось. Ролик, в котором видно, как она прогнала злоумышленника из своего дома, моментально разлетелся сетью.

Ничего не предвещало беды, когда Анжела Гонсалес включила запись видео и начала танцевать под музыку. Но в какой-то момент за окном появился неизвестный мужчина, который зашел в дом так, словно был здесь не впервые. Сначала она засмеялась, но когда грабитель протянул руку, чтобы схватить ее, женщине стало не до шуток.

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Анжела закричала и начала отбиваться от злоумышленника руками. Она била его пока мужчина не выбежал из дома и скрылся за воротами. Как это было – смотрите в видео.

Женщина танцевала дома, когда к ней ворвался грабитель

После того как она опубликовала видео в социальных сетях, с ней связались журналисты. Она рассказала, что в тот момент была дома с 11-летней дочерью, которая также появляется на видео.

Я напала на него с тысячей разных мыслей о том, что может произойти,

– поделилась Анжела Гонсалес.

Несмотря на уверенные действия женщины, визит грабителя очень перепугал ее. После этого инцидента она обратилась в полицию, а также обошла свой район, спрашивая, видел ли кто-то еще этого человека, но поиски были напрасными. Распространив это видео, Анжела хотела поддержать всех женщин, которые попадали в подобные ситуации и напомнить им, что в этом нет их вины.