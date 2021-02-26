Медсестра Анжела Гонсалес із Бразилії танцювала вдома тверк та знімала себе на відео, коли до її будинку зайшов грабіжник. Жінці не залишалося нічого іншого, як захищатися, і, на щастя, їй це вдалося. Ролик, у якому видно, як вона прогнала зловмисника зі свого дому, моментально розлетівся мережею.

Нічого не віщувало біди, коли Анжела Гонсалес увімкнула запис відео та почала танцювати під музику. Але в якийсь момент за вікном з'явився невідомий чоловік, який зайшов до будинку так, наче був тут не вперше. Спершу вона засміялася, але коли грабіжник простягнув руку, аби схопити її, жінці стало не до жартів.

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Анжела закричала та почала відбиватися від зловмисника руками. Вона била його доки чоловік не вибіг з будинку та втік за ворота. Як це було – дивіться у відео.

Жінка танцювала вдома, коли до неї увірвався грабіжник

Після того, як вона опублікувала відео у соціальних мережах, з нею зв'язалися журналісти. Вона розповіла, що у той момент була вдома з 11-річною дочкою, яка також з'являється на відео.

Я напала на нього з тисячею різних думок про те, що може статися,

– поділилася Анжела Гонсалес.

Попри впевнені дії жінки, візит грабіжника неабияк перелякав її. Після цього інциденту вона звернулася до поліції, а також обійшла свій район, запитуючи чи хтось ще бачив цього чоловіка, але пошуки були марними. Розповсюдивши це відео, Анжела хотіла підтримати усіх жінок, які потрапляли у подібні ситуації та нагадати їм, що у цьому немає їхньої вини.