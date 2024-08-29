Инцидент произошел в магазине Tesco в районе Стратфорда, что на востоке Лондона.

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На обнародованных кадрах виден, как сотрудники магазина беспомощно наблюдают за грабителем в маске, который похищает деньги из кассы.

Во время ограбления один из очевидцев, восхищен тем, что происходит, подошел ближе и выкрикнул "Йо!" в знак одобрения. Другой кричал: "Дай мне десять фунтов!". Грабитель в ответ бросил несколько банкнот через отверстие в кассе. Не менее 5 купюр по 5 фунтов стерлингов, общей суммой 25 фунтов, упали на пол магазина, вызвав радость среди присутствующих.

Какая сейчас ситуация с преступностью в Британии

Как отмечает издание, этот инцидент произошел на фоне роста краж в британских магазинах, достигшего наивысшего уровня с 2003 года. Почти 444 тысячи преступлений было зарегистрировано полицией Англии и Уэльса за год., что прошел до марта, по сравнению с 342428 преступлениями за предыдущие 12 месяцев.

По данным ACS, за прошлый год ритейлеры зафиксировали более 5, 6 миллионов случаев краж. Только 17% из зарегистрированных случаев привели к судебному разбирательству или вызову в суд. 58% дел было закрыто из-за отсутствия подозреваемых.