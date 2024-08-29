Інцидент стався у магазині Tesco у районі Стратфорд, що на сході Лондона.

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На оприлюднених кадрах видно, як співробітники магазину безпорадно спостерігають за грабіжником у масці, який викрадає гроші з каси.

Під час пограбування один з очевидців, захоплений тим, що відбувається, підійшов ближче і вигукнув "Йо!" на знак схвалення. Інший кричав: "Дай мені десять фунтів!". Грабіжник у відповідь кинув кілька банкнот через отвір у касі. Щонайменше 5 купюр по 5 фунтів стерлінгів, загальною сумою 25 фунтів, впали на підлогу магазину, викликавши радість серед присутніх.

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Як зазначає видання, цей інцидент трапився на тлі зростання крадіжок у британських магазинах, яке досягло найвищого рівня з 2003 року. Майже 444 тисяч злочинів було зареєстровано поліцією Англії та Уельсу за рік, що минув до березня, порівняно з 342 428 злочинами за попередні 12 місяців.

За даними ACS, за минулий рік ритейлери зафіксували понад 5,6 мільйона випадків крадіжок. Лише 17% із зареєстрованих випадків призвели до судового розгляду або виклику в суд. 58% справ було закрито через відсутність підозрюваних.