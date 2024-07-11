Музыкальный инструмент, маркированный как "Antonius Stradiuarius Cremonensis Faciebat Anno 1713", нашли в багажнике автомобиля.

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Почему эта скрипка такая ценная

Скрипка, вероятно, может представлять историческую ценность. Ее уже направили на экспертизу. Если будет подтверждено, что инструмент действительно изготовлен итальянским мастером Антонио Страдивари, это станет значительной находкой.

Интересно! Известно, что при жизни Страдивари создал лишь около 1 100 музыкальных струнных инструментов, которые известны своей особой чистотой звучания и высоко ценятся экспертами и музыкантами.

Пограничники не сообщили других деталей относительно инцидента, но опубликовали фото паспорта неизвестной женщины, которая, вероятно, пыталась вывезти скрипку.



Скрипка, которую изъяли пограничники / Фото ГПСУ



Маркировка, которая была внутри скрипки / Фото ГПСУ

Расследование продолжается, и если экспертиза подтвердит подлинность инструмента, это может стать одной из самых значительных культурных находок последних лет.