Музичний інструмент, маркований як "Antonius Stradiuarius Cremonensis Faciebat Anno 1713", знайшли у багажнику автомобіля.

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Чому ця скрипка така цінна

Скрипка, ймовірно, може становити історичну цінність. Її вже спрямували на експертизу. Якщо буде підтверджено, що інструмент дійсно виготовлений італійським майстром Антоніо Страдіварі, це стане значною знахідкою.

Цікаво! Відомо, що за життя Страдіварі створив лише близько 1 100 музичних струнних інструментів, які відомі своєю особливою чистотою звучання та високо цінуються експертами та музикантами.

Прикордонники не повідомили інших деталей щодо інциденту, але опублікували фото паспорта невідомої жінки, яка, ймовірно, намагалася вивезти скрипку.



Скрипка, яку вилучили прикордонники / Фото ДПСУ



Маркування, яке було всередині скрипки / Фото ДПСУ

Розслідування триває, і якщо експертиза підтвердить автентичність інструменту, це може стати однією з найзначніших культурних знахідок останніх років.