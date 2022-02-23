Готовы переехать: люди в сети показали, что раздражает их в собственных домах – курьезные фото
Источник:Reddit
Пожалуй, в каждом доме или квартире есть свои нюансы, которые в какой-то мере усложняют жизнь их обитателям. К некоторым из них можно привыкнуть, другие – исправить, но есть и те, что раздражают годами.
Люди нередко делятся подобными проблемами в сети, чтобы рассказать о своей боли, а вместе с тем и развлечь других пользователей. А нам остается только посочувствовать и посоветовать им найди для себя жилье получше.
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"Мой друг только что закончил ремонт в кухне"
Фото Reddit / SirCadwaladr
"Я вижу это всякий раз, когда просыпаюсь"
Фото Reddit / rwhereemy
"Думаю, что моя лестница подходит к этой теме"
Фото Reddit / IsItKandar
"Через что мне приходится проходить, чтобы попасть домой"
Фото Reddit / swimingle
"Есть определенные проблемы"
Фото Reddit / chefmacari
"Что вы думаете о двери в этом доме?"
Фото Reddit / Hoarselyoutgrow986
"Вы чувствуете жар моей ярости?"
Фото Reddit / Linorelai
"Мастер провел кабель через наш хула-хуп"
Фото Reddit
"Просидел под этой вентиляцией все лето, и удивлялся, почему не становится прохладнее"
Фото Reddit / studiojiggly
"Это случается гораздо чаще, чем можно себе представить"
Фото Reddit / CryOky