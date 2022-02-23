Люди нередко делятся подобными проблемами в сети, чтобы рассказать о своей боли, а вместе с тем и развлечь других пользователей. А нам остается только посочувствовать и посоветовать им найди для себя жилье получше.

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"Мой друг только что закончил ремонт в кухне"

Фото Reddit / SirCadwaladr

"Я вижу это всякий раз, когда просыпаюсь"

Фото Reddit / rwhereemy

"Думаю, что моя лестница подходит к этой теме"

Фото Reddit / IsItKandar

"Через что мне приходится проходить, чтобы попасть домой"

Фото Reddit / swimingle

"Есть определенные проблемы"

Фото Reddit / chefmacari

"Что вы думаете о двери в этом доме?"

Фото Reddit / Hoarselyoutgrow986

"Вы чувствуете жар моей ярости?"

Фото Reddit / Linorelai

"Мастер провел кабель через наш хула-хуп"

Фото Reddit

"Просидел под этой вентиляцией все лето, и удивлялся, почему не становится прохладнее"

Фото Reddit / studiojiggly

"Это случается гораздо чаще, чем можно себе представить"

Фото Reddit / CryOky