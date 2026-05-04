А три знака зодиака наконец пойдут на решительные действия и начнут игнорировать чужие мысли, которые мешают двигаться вперед, пишет Your Tango.

Дева



Гороскоп для Дев

В этом месяце вы настроены максимально серьезно и не собираетесь идти ни на какие компромиссы. Знания и жизненный опыт помогут вам говорить и действовать гораздо увереннее, чем люди привыкли от вас ожидать. Особенно четко это проявится после 23 мая, когда ваши поступки полностью совпадут с мыслями или предостережениями, которые вы озвучивали ранее. Вы наконец почувствуете внутреннюю силу, которая позволит не сомневаться в собственной правоте.

Весы



Гороскоп для Весов

В мае вы становитесь автором собственной истории. Вы больше не захотите угождать другим и не переживаете из-за того, что люди подумают о ваших словах или чувствах. Благодаря энергии Нового месяца 16 мая вы сможете проявить полезное упрямство в желании оставаться верными себе. Для вас, Весы, наступает время, когда вы наконец будете услышаны и сможете защитить собственные интересы.

Козерог



Гороскоп для Козерогов

В мае вы возьмете на себя полное руководство ситуацией, не предоставляя другим никаких предупреждений или вариантов выбора. Никто не узнает о ваших планах, пока вы не воплотите их в жизнь. Вы будете безразличны к оценкам других. Наконец вы сможете расправить крылья и делать то, что захочется. Радуйтесь своим достижениям и впоследствии люди их также заметят. В конце мая вы станете той силой, с которой придется считаться каждому.