А три знаки зодіаку нарешті підуть на рішучі дії та почнуть ігнорувати чужі думки, які заважають рухатися вперед, пише Your Tango.

Діва



Гороскоп для Дів

Цього місяця ви налаштовані максимально серйозно і не збираєтеся йти на жодні компроміси. Знання та життєвий досвід допоможуть вам говорити й діяти набагато впевненіше, ніж люди звикли від вас очікувати. Особливо чітко це проявиться після 23 травня, коли ваші вчинки повністю збігатимуться з думками чи застереженнями, які ви озвучували раніше. Ви нарешті відчуєте внутрішню силу, яка дозволить не сумніватися у власній правоті.

Терези



Гороскоп для Терезів

У травні ви стаєте автором власної історії. Ви більше не захочете догоджати іншим й не переймаєтеся через те, що люди подумають про ваші слова чи почуття. Завдяки енергії Нового місяця 16 травня ви зможете проявити корисну впертість у бажанні залишатися вірними собі. Для вас, Терези, наступає час, коли ви нарешті будете почутими та зможете захистити власні інтереси.

Козоріг



Гороскоп для Козорогів

У травні ви візьмете на себе повне керівництво ситуацією, не надаючи іншим жодних попереджень чи варіантів вибору. Ніхто не дізнається про ваші плани, доки ви не втілите їх у життя. Вам буде байдуже до оцінок інших. Нарешті ви зможете розправити крила й робити те, що захочеться. Радійте своїм досягненням і згодом люди їх також помітять. Наприкінці травня ви станете тією силою, з якою доведеться рахуватися кожному.