В период с 5 по 9 мая только 2 знака зодиака почувствуют настоящее влияние энергии, которое даст возможность реализоваться, пишет People. Астролог Кайл Томас советует не сопротивляться этому активному периоду жизни.

Водолей



Гороскоп для Водолеев

Ваши мысли и слова будут иметь в мае колоссальную силу, способную убеждать и захватывать окружающих. Вы будете очень сильно погружены в интеллектуальный труд или работу над новыми проектами, где ваше влияние будет определяющим. Кроме этого, астрологи отмечают тему путешествий – любая поездка в это время обещает быть особенно приятной и увлекательной. Используйте этот огонь в мыслях, чтобы воплотить свои самые смелые замыслы в жизнь.

Козерог



Гороскоп для Козерогов

Последние несколько недель ваша жизнь полна активного движения, связанного с домом, семьей или сменой окружения. Возможно, вы находитесь в процессе переезда, ремонта или живете в суматохе из-за соседей, которые постоянно куда-то двигаются. Это период большой активности в пределах вашего частного пространства, который требует от вас быстрых решений и действий. Если между близкими возникает напряжение, сейчас идеальный момент, чтобы вмешаться и все уладить.