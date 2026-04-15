Астрологиня Хелен Феликс говорит, что это будет не просто период перезагрузки, а мощный поворотный момент. Именно эти 4 знака зодиака почувствуют его больше всего.

Телец



Гороскоп для Тельцов

Тельцы последние недели могли чувствовать тревожность из-за потери стабильности и неуверенности. Не переживайте, уже 17 апреля принесет вам изменения, которых вы так ждали. Это не будет что-то кардинальное – лишь мягкое восстановление внутреннего спокойствия. В отношениях появится пространство для искренности.

Рак



Гороскоп для Раков

Вы воспринимаете жизнь очень глубоко и часто переживаете чужие эмоции как собственные. В последнее время это могло привести к усталости и ощущению, что вы отдаете больше, чем получаете. Новолуние 17 апреля позволит вам отпустить привычку ставить потребности других выше собственных. Напряжение начнет исчезать само собой. Ваши отношения станут более теплыми и открытыми. Вы сможете восстановить близость, которая раньше казалась утраченной.

Скорпион



Гороскоп для Скорпионов

Последний период был для вас интенсивным, хотя вы и проживали это молча. Уже совсем скоро вы сможете разобраться с источником ваших старых эмоциональных циклов. Вы поймете, что больше не обязаны повторять прошлые ошибки. Это изменение произойдет через четкое решение действовать иначе. Это та самая фаза счастья.

Водолей



Гороскоп для Водолеев

В последнее время ваш мозг мог быть перегружен идеями и сомнениями. Новолуние 17 апреля принесет осознание, которое будет не просто логическим, а интуитивным. Вы поймете, что для вас действительно важно в жизни. Изменения коснутся и вашего окружения. Вас будет тянуть к людям, которые вдохновляют эмоционально, а не только интеллектуально. В профессиональном плане это идеальный момент, чтобы начать реализацию той самой идеи.