Meowstars – косплеерка и модель из Гонконга. Недавно она опубликовала множество снимков новой фотосессии.

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Чтобы изобразить Джинкс, она использовала парик с синими волосами и нарисовала татуировку на теле в виде облаков.

Не рыдай. Ты совершенен. Я люблю тайну. Акт III сразил меня наповал. Вот мой любимый набор, как и было обещано. Я очень упорно работала, чтобы оживить Джинкс. Надеюсь, вы любите Джинкс так же сильно, как и я,

– подписала косплеерка публикацию.

Meowstars опубликовала видео с процессом съемки и подготовки к нему.

Это вообще выходные без тайн. Вот несколько подробных снимков и за кулисами создания этого косплея и моей фотосессии