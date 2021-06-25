Каждая грань готового Кубика Рубика имеет площадь 6,2 квадратных метра. Чтобы вращать части такой большой игрушки, нужно несколько человек.

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На официальном канале Книги рекордов Гиннеса опубликовали видео, в котором показали весь процесс создания кубика. Его построили из 27 пластиковых кубов меньшего размера. Их объединили и наклеили на грани наклейки разных цветов. Чтобы с Кубиком Рубика можно было поиграть, его разместили на специальной подставке. Благодаря этому он будто бы висит в воздухе, и его части можно двигать.

Когда игрушка была готова, ее грани покрутили случайным образом, чтобы разъединить блоки одинакового цвета. После этого началась настоящая игра – три человека пытались собрать эту гигантскую головоломку.

Самый большой Кубик Рубика в мире: смотрите видео